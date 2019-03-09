2019-03-09T13:58:57+03:00
Общество

Воронежский зоопарк объявил конкурс по созданию плюшевых «двойников»

Нужно сделать образ любого животного из зоопарка в виде мягкой игрушки
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году Воронежскому зоопарку исполняется 25 лет с момента начала формирования зоологической коллекции. Сегодня это 150 видов животных и 100 видов растений. В связи с этим детей и взрослых приглашают принять участие в творческом конкурсе на лучшую мягкую игрушку «Любимый зоопарк».

- Плюшевые мишки и зайчики одними из самых первых знакомят малышей с животным миром и становятся лучшими друзьями, - отмечают организаторы. - Создайте образ любого животного из Воронежского зоопарка, в виде мягкой игрушки. Расскажите через различные материалы и техники исполнения игрушек своими руками, как вы воспринимаете животный мир.

Авторы лучших игрушек получат памятные подарки. Кроме того, лучшие работы поступят в выставочный фонд зоопарка и будут использованы при организации тематических выставок.

Прием работ проводит с 5 марта по 30 апреля. А награждение победителей намечено на 1 июня.

Подробности о конкурс «Любимый зоопарк» в также можно найти в положении на официальном сайте зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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