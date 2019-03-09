2019-03-09T13:31:10+03:00
Общество

8 марта в Воронежской области остановили 33 пьяных водителей

Особые рейды будут продолжаться до 10 марта
Олег ИВАНОВ
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Усиленно проверять водителей будут до 10 мартаУсиленно проверять водителей будут до 10 мартаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы предупреждали, что в течение трех дней, с 8 по 10 марта, на дорогах региона будут дежурить дополнительные экипажи ДПС для выявления водителей с признаками опьянения. Так, 8 марта остановили 33 водителя, севших пьяными за руль. И не важно, были ли это девушки или мужчины - теперь им в любом случае нужно будет ответить за свой поступок.

Между тем, всего за прошедшие сутки зафиксировано 4392 административных правонарушения, совершенных участниками дорожного движения. Из них 4069 - в Воронеже и 323 - в районах области. 3340 нарушений – это превышение разрешенной скорости.

- За нечитаемые номерные знаки наказано 36 водителей, за выезд на полосу встречного движения - 16, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - 17, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

44 автомобилиста понесли ответственность за несоответствие ГОСТу тонировки стёкол транспортных средств, 17 - за не предоставление преимущества пешеходам, 39 - за ремень безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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