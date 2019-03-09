2019-03-09T12:44:30+03:00
Происшествия

Лже-банкиры списали деньги с карты жительницы Воронежа

Женщина сама дала все коды
Олег ИВАНОВ
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Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительнымиПолицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительнымиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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38-летней жительнице Воронежа на днях позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что автоматизированной системой была заблокирована банковская карта женщины.

Чтобы ее разблокировать, мужчина попросил сообщить ему некоторые персональные данные. Как только мошенник получил нужные цифры, он списал с расчетного счета женщины более 6 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел и в Грибановском районе: там на такой же трюк попался 51-летний местный житель . Он в итоге потерял 4 тысячи рублей.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений. Возбуждены уголовные дела, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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