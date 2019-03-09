2019-03-09T11:16:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейские разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

Мужчина, сидевший за рулем, сбежал с места ДТП
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 марта примерно в 5:13 на автодороге Р-22 «Каспий» скончался 31-летний житель Терновского района. Мужчина проходил 582 километр трассы, когда на него наскочил неизвестный автомобиль. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. А водитель скрылся в неизвестном направлении. Полицейские сейчас разыскивают шофера.

- Сотрудники полиции просят всех свидетелей данного ДТП обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно), - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, можно направлять свои обращения с приложенными фото- и видеоматериалами воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru) в разделе «Прием обращений».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский зоопарк объявил конкурс по созданию плюшевых «двойников»
8 марта в Воронежской области остановили 33 пьяных водителей
Лже-банкиры списали деньги с карты жительницы Воронежа
В Воронеже нашлась пропавшая школьница с синими волосами
В Воронежской области водитель сбил двух подростков 14 и 16 лет
Загоревшаяся на телебашне к 8 марта роспись в стиле гжель поразила воронежцев
В Воронеже пройдет фестиваль циркового искусства
В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и разбился
Медики показали, какими будут новые здания воронежской областной больницы № 1 и онкодиспансера
В Воронеже к 8 марта появились первые подснежники
В Воронеже продавец в ценнике на тюльпаны сделал три ошибки
Воронежцев предупредили о резком усилении ветра
Видео: собака с букетом цветов в зубах поздравила воронежских женщин с 8 марта
В Воронеже молодой человек взял у женщины иномарку на ремонт и сдал ее на металлолом
В Воронеже снесут гостиницу, школу и дворец культуры
В Воронеже пропала 14-летняя девушка
В Воронеже в аварии пострадали четыре человека
В Воронеже девушка обманула афериста, хотевшего бесплатно забрать у нее цветы
В Воронеже на улице торговали мимозами с копченой рыбой
Воронежские водители подарили женщинам на 8 марта огромную туфельку из машин
В Воронежской области полицейские разоблачили 14 «липовых» таксистов