В Воронежской области полицейские разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-09T11:16:44+03:00

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9 марта примерно в 5:13 на автодороге Р-22 «Каспий» скончался 31-летний житель Терновского района. Мужчина проходил 582 километр трассы, когда на него наскочил неизвестный автомобиль. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. А водитель скрылся в неизвестном направлении. Полицейские сейчас разыскивают шофера.

- Сотрудники полиции просят всех свидетелей данного ДТП обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно), - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, можно направлять свои обращения с приложенными фото- и видеоматериалами воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru) в разделе «Прием обращений».

ИСТОЧНИК KP.RU