В Воронеже нашлась пропавшая школьница с синими волосами

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-09T10:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что пропавшую 14-летнюю девушку, которая ушла из дома по улице Володарского, удалось найти. 7 марта около восьми часов вечера подросток ушел из дома. С тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел, на телефон девушка не отвечала. Однако, по сообщениям поисковиков, вечером 8 марта она все же вернулась домой.

Очевидцы рассказывают, что видели девушку с такими же волосами, покрашенными в оттенок синего цвета, прогуливающейся по улице 9 Января. Где же школьница провела ночь остается неизвестным. Однако для родителей, вероятно, важнее то, что с их ребенком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU