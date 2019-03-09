2019-03-09T10:42:05+03:00
Общество

В Воронеже нашлась пропавшая школьница с синими волосами

Девушка вернулась домой 8 марта
Олег ИВАНОВ
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что пропавшую 14-летнюю девушку, которая ушла из дома по улице Володарского, удалось найти. 7 марта около восьми часов вечера подросток ушел из дома. С тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел, на телефон девушка не отвечала. Однако, по сообщениям поисковиков, вечером 8 марта она все же вернулась домой.

Очевидцы рассказывают, что видели девушку с такими же волосами, покрашенными в оттенок синего цвета, прогуливающейся по улице 9 Января. Где же школьница провела ночь остается неизвестным. Однако для родителей, вероятно, важнее то, что с их ребенком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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