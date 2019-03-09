2019-03-09T10:48:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель сбил двух подростков 14 и 16 лет

Полицейским пришлось разыскивать шофера
Олег ИВАНОВ
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Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТПВсего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ужасное ДТП случилось 8 марта в селе Каширское примерно в 19.20. Водитель сбил двух пешеходов 14 и 16 лет - девочка и мальчик стояли на краю проезжей части. Подростки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. При этом мужчина сбежал с места аварии. Изначально даже не было известно, на каком автомобиле он ехал.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний местный житель, управляющий автомобилем «ВАЗ-21099», - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТП, из них непосредственно в Воронеже – 79, в районах области – 20, на федеральных дорогах – 1. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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