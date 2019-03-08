В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и разбился
Жильцы шокированы тем, что никто не торопится убирать кровь у подъезда
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Трагедия случилась около полудня в пятницу, 8 марта, у дома № 100 на улице Пешестрелецкой. Мужчина на вид лет 30-35 упал с девятого этажа и разбился насмерть. Тело увезли, а лужа крови осталась.
Местные жители жалуются, что работники УК «Северное», обслуживающей дом, не шевелятся и не убирают жуткие следы ЧП. Так ведь у них тоже выходной. При этом слов сожаления о погибшем мужчине не говорят.
Какие-то мы черствые стали, не находите?
ИСТОЧНИК KP.RU