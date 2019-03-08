2019-03-08T18:23:22+03:00
Общество

Медики показали, какими будут новые здания воронежской областной больницы № 1 и онкодиспансера

Фото проектов опубликовали на сайте регионального департамента здравоохранения
Юрий КОЗЛОВ
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Таким будет выглядеть онкогематологический корпус воронежской областной больницы № 1.Таким будет выглядеть онкогематологический корпус воронежской областной больницы № 1.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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На сайте облздрава выложили фото проектов онкогематологического корпуса ВОДКБ № 1 на 100 коек и хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек. Они обойдутся бюджету в 7,7 миллиардов рублей.

Онкогематологический корпус ОДКБ № 1 планируют сдать в декабре 2021 года, а хирургический онкодиспансера – в декабре 2022 года. Проект последнего обсуждали на встрече губернатора Александра Гусева с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.

На встрече сообщили, что строительство хирургического корпуса начнется в текущем году. В новом здании будут размещены стационарный блок, клинико-диагностический комплекс, лабораторная служба, аптека, централизованное стерилизационное отделение и учебные помещения.

Хирургический корпус онкодиспансера планируют открыть в декабре 2022 года. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Хирургический корпус онкодиспансера планируют открыть в декабре 2022 года.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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