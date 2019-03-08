Медики показали, какими будут новые здания воронежской областной больницы № 1 и онкодиспансера
На сайте облздрава выложили фото проектов онкогематологического корпуса ВОДКБ № 1 на 100 коек и хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек. Они обойдутся бюджету в 7,7 миллиардов рублей.
Онкогематологический корпус ОДКБ № 1 планируют сдать в декабре 2021 года, а хирургический онкодиспансера – в декабре 2022 года. Проект последнего обсуждали на встрече губернатора Александра Гусева с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.
На встрече сообщили, что строительство хирургического корпуса начнется в текущем году. В новом здании будут размещены стационарный блок, клинико-диагностический комплекс, лабораторная служба, аптека, централизованное стерилизационное отделение и учебные помещения.
Хирургический корпус онкодиспансера планируют открыть в декабре 2022 года.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU