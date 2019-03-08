В Воронеже к 8 марта появились первые подснежники
Они распустились в одном из городских дворов [фото]
Первый подснежник - значит, пришла весна!Фото: Александра Шкарупа.
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В группе «Мой и Твой Воронеж» Александра Шкарупа разместила фото маленького весеннего чуда. На очищенной от снега земле во дворе одного из домов многочисленных «каменных джунглей» распустились первые подснежники.
Видимо, к жизни цветы пробудила первая оттепель. Хорошо бы дальше без сильных морозов!
Видимо, не зря была придумана сказка про «Двенадцать месяцев». Подснежники – это не то, что покупные цветы. Пробуждается весна, а с ней и любовь. Желаем прекрасным девушкам, чтобы им дарили только живые цветы и добрые настоящие чувства!
Маленькое чудо в воронежских "каменных джунглях".Фото: Александра Шкарупа.
ИСТОЧНИК KP.RU