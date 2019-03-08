2019-03-08T17:43:40+03:00
Общество

В Воронеже к 8 марта появились первые подснежники

Они распустились в одном из городских дворов [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Первый подснежник - значит, пришла весна!Первый подснежник - значит, пришла весна!Фото: Александра Шкарупа.
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В группе «Мой и Твой Воронеж» Александра Шкарупа разместила фото маленького весеннего чуда. На очищенной от снега земле во дворе одного из домов многочисленных «каменных джунглей» распустились первые подснежники.

Видимо, к жизни цветы пробудила первая оттепель. Хорошо бы дальше без сильных морозов!

Видимо, не зря была придумана сказка про «Двенадцать месяцев». Подснежники – это не то, что покупные цветы. Пробуждается весна, а с ней и любовь. Желаем прекрасным девушкам, чтобы им дарили только живые цветы и добрые настоящие чувства!

Маленькое чудо в воронежских "каменных джунглях". Фото: Александра Шкарупа.

Маленькое чудо в воронежских "каменных джунглях".Фото: Александра Шкарупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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