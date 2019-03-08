В Воронеже продавец в ценнике на тюльпаны сделал три ошибки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-08T17:22:28+03:00

За "тулфаны" берут немного - по 30 рублей. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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На 8 марта каждый уважающий себя мужчина должен подарить своей любимой женщине цветы. Одна неприятность, для кого-то маленькая, а кому-то и большая – цены кусаются.

На розы мало того, что цены вздули астрономические, так еще и характерного для этого цветка чарующего запаха сейчас практически не найдешь. Выход есть – купить букет попроще. Скажем, тюльпанов – стоят они в среднем по 80 рублей.

Но автор поста в группе «Мой и твой Воронеж» столкнулся с приятным исключением из правил. Букет тюльпанов на фото стоит 30 рублей. Вот только названы они весьма оригинально: «тулфаны». Кажется, что продавец сделал скидку, чтобы покупатели не обращали внимание на его безграмотность. Скорее всего, букет простоял недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU