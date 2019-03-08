Воронежцев предупредили о резком усилении ветра

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-08T18:43:26+03:00

По прогнозу Гидрометцентра России, он мощно подует уже в ближайшие часы

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В Гидрометцентре России объявили о желтом уровне опасности в Воронежской области на ближайшие 14 часов – до шести утра 9 марта. Касается он резкого усиления ветра. По прогнозам воронежских синоптиков, он может достигать 17 м/c. Сейчас зима неохотно уступает место весне, циклоны идут одни за другим, и при их сталкивании погода может подбрасывать такие маленькие, но неприятные сюрпризы.

Напомним, во время сильного ветра лучше держаться подальше от линий электропередач, крыш старых домов, а также от плохо закрепленных металлических конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU