Видео: собака с букетом цветов в зубах поздравила воронежских женщин с 8 марта
В паблике «Типичный Воронеж» разместили необычное поздравление женщин с 8 марта. На видео бежит собака с букетом тюльпанов в зубах, оборачивается и смотрит умильным взглядом. Автор ролика Любовь Фролова сопроводила это действо таким комментарием:
Стешенька поздравляет всех женщин с замечательным весенним праздником, будьте счастливы, прекрасны и желанны.
Видео вызвало исключительно положительные отклики. Девушки благодарили, отмечали «мимимишность» собаки. А одна из них даже призналась, что давно мечтает завести хаски. Надеемся, что любимый мужчина исполнит ее мечту. Как раз и повод «железный» - 8 марта!
Напомним, в начале февраля на видео попала собака, идущая как человек, на одних задних ногах, по дороге на проспекте Революции.
Хаски Стеша поздравила всех воронежских женщин с 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU