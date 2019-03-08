Видео: собака с букетом цветов в зубах поздравила воронежских женщин с 8 марта

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-08T16:56:01+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили необычное поздравление женщин с 8 марта. На видео бежит собака с букетом тюльпанов в зубах, оборачивается и смотрит умильным взглядом. Автор ролика Любовь Фролова сопроводила это действо таким комментарием:

Стешенька поздравляет всех женщин с замечательным весенним праздником, будьте счастливы, прекрасны и желанны.

Видео вызвало исключительно положительные отклики. Девушки благодарили, отмечали «мимимишность» собаки. А одна из них даже призналась, что давно мечтает завести хаски. Надеемся, что любимый мужчина исполнит ее мечту. Как раз и повод «железный» - 8 марта!

Напомним, в начале февраля на видео попала собака, идущая как человек, на одних задних ногах, по дороге на проспекте Революции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/696059" frameborder="0"></iframe> Хаски Стеша поздравила всех воронежских женщин с 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU