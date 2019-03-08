2019-03-08T15:24:37+03:00
Происшествия

В Воронеже молодой человек взял у женщины иномарку на ремонт и сдал ее на металлолом

За это он может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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В Центральном районе 40-летняя женщина вызвала полицейских, заявив, что стала жертвой мошенника. Она рассказала, что на улице познакомилась с молодым человеком. Обаятельный мужчина из разговора узнал, что ее «Фольксваген-Пассат» нуждается в ремонте. И сказал, что может с этим помочь. Автомобиль пригнали в один из гаражных кооперативов. Там женщина передала молодому человеку ключи от машины. Больше она ее не увидела.

Оказалось, что «мастер по ремонту» на самом деле 36-летний рецидивист, много раз судимый за угоны. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там мужчина признал свою вину и сказал, что сдал машину на металлолом, а деньги уже успел потратить. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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