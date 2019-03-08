В Воронеже снесут гостиницу, школу и дворец культуры

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-08T14:59:01+03:00

Сейчас эти здания заброшены, по двум из них есть четкие планы, что на освободившемся месте построить

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В Воронежской городской Думе согласовали снос трех аварийных зданий - бывшей гостиницы «Маяк» на Куколкина, заброшенной школы на Пирогова и ДК на улице 206 Стрелковой дивизии в Масловке.

Гостиницу «Маяк» долго и безуспешно пытались продать, но в конце концов решили ее демонтировать, а на освободившемся участке построить Дом анимации. Проект будет стоить около 300 миллионов. Студия Wizart Animation на выходе получит пятиэтажное здание, похожее на замок Снежной королевы, площадью семь тысяч квадратных метров. В нем будет располагаться музей и небольшая гостиница, а также школа анимации для детей. В здании также будут трудиться программисты, работающие над созданием воронежских мультиков.

На месте разрушающегося одноэтажного здания ДК в Масловке, пустующего с 2013 года, планируют разбить сквер. Что же касается заброшенного здания бывшей школы на улице Пирогова, 25, то там собираются разместить некий социальный объект. В этом районе планируют построить четыре 18-этажных дома с детсадом на 80 человек в одном из них. Логично было бы и сделать новую школу на месте старой. Однако точных планах властей пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU