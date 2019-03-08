В Воронеже пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-08T14:25:14+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили о помощи в поисках 14-летней Александры Шестакова. Девушка ушла из дома № 70 по улице Володарского в четверг, 7 марта, около восьми часов вечера. С тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел, на телефон Александра не отвечает.

Приметы девушки: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, синие волосы, прическа каре, в левом ухе пирсинг. Была одета в черное платье, черные колготки, синюю джинсовую куртку, на ней были высокие черные ботинки на шнуровке, бордово-коричневая шапка и черный мужской шарф с белыми полосками. Александра взяла с собой черный рюкзак.

Все, кто что-либо знает о том, где находится девушка, просят позвонить по телефонам 8-906-670-23-44, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU