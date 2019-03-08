В Воронеже в аварии пострадали четыре человека
Среди них грудной ребенок [фото]
Очевидцы отмечают, что полиция приехала очень быстро.Фото: Виталий Малютин.
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В пятницу, 8 марта, около десяти утра на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Серафимовича «Лада-Приора» на повороте не пропустила «Форд». Машины столкнулись, обе сильно помяло.
Очевидцы ДТП сообщают, что в «Форде» получила травмы женщина с маленьким ребенком (на вид ему годик или два). В «Ладе» пострадали двое мужчин. Одному на вид можно дать лет 30-35, другому – 40-50. Очевидцы также отметили, что полиция приехала практически мгновенно.
В ГИБДД сообщили, что пока данных из медицинских учреждений о пострадавших у них нет.
Помяты обе машины очень сильно.Фото: Виталий Малютин.
Фото: Виталий Малютин.
ИСТОЧНИК KP.RU