В Воронеже в аварии пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-08T13:42:52+03:00

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В пятницу, 8 марта, около десяти утра на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Серафимовича «Лада-Приора» на повороте не пропустила «Форд». Машины столкнулись, обе сильно помяло.

Очевидцы ДТП сообщают, что в «Форде» получила травмы женщина с маленьким ребенком (на вид ему годик или два). В «Ладе» пострадали двое мужчин. Одному на вид можно дать лет 30-35, другому – 40-50. Очевидцы также отметили, что полиция приехала практически мгновенно.

В ГИБДД сообщили, что пока данных из медицинских учреждений о пострадавших у них нет.

Помяты обе машины очень сильно.Фото: Виталий Малютин.

Фото: Виталий Малютин.

ИСТОЧНИК KP.RU