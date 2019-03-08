2019-03-08T12:56:33+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка обманула афериста, хотевшего бесплатно забрать у нее цветы

А вот мужчина так «продал» гараж, что лишился 80 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В одной из соцсетей девушка поделилась способом борьбы с мошенничеством. Она рассказала, что ее пытались «развести», обещая прислать курьера за продаваемыми ею цветами. Деньги за них обещали позже перевести на банковскую карту. Смекнув, чем дело пахнет, девушка начала диктовать аферисту данные дисконтных карт магазинов. Тот быстро проверил, узнал, что цифры «левые», выматерил собеседницу и повесил трубку.

В то же время полицейские рассказали о не таком продвинутом, как девушка, 59-летнем мужчине. Он продавал гараж. Мошенник сказал ему, что переведет ему деньги на карту, так как сам якобы находится в другом городе. Потом позвонил и сказал, что случайно «скинул» лишних 80 тысяч рублей и попросил их вернуть. Мужчина так и сделал и только потом увидел, что никаких денег ему на счет не поступало. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Однако для продавца гаража пока это небольшое утешение.

Полицейские настоятельно напоминают: не называйте незнакомым людям данные своих банковских карт. И тем более – не переводите по их просьбам деньги, даже если предлог для этого выглядит правдоподобным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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