В Воронеже на улице торговали мимозами с копченой рыбой

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-08T12:37:15+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Игорь Соломатин разместил фото весьма странного товарного соседства. Уличный торговец выложил из своей «Нивы» букеты мимозы и ящичек с копченой рыбкой. Видимо, пытался учесть как можно больше целевой аудитории. Мужчина, не обделенный женским вниманием, очевидно, предпочтет цветы. А «одинокий волк», скорее, возьмет себе рыбки под пивко или чего-нибудь покрепче.

У комментаторов вообще разыгралась фантазия. Кто-то считает, что из мимоз с рыбой можно составить оригинальный букет. Из запахов, так точно! Есть и мнение, что торговец дал шанс женщинам, забывшим поздравить своих мужчин с 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU