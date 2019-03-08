В Воронеже на улице торговали мимозами с копченой рыбой
В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Игорь Соломатин разместил фото весьма странного товарного соседства. Уличный торговец выложил из своей «Нивы» букеты мимозы и ящичек с копченой рыбкой. Видимо, пытался учесть как можно больше целевой аудитории. Мужчина, не обделенный женским вниманием, очевидно, предпочтет цветы. А «одинокий волк», скорее, возьмет себе рыбки под пивко или чего-нибудь покрепче.
У комментаторов вообще разыгралась фантазия. Кто-то считает, что из мимоз с рыбой можно составить оригинальный букет. Из запахов, так точно! Есть и мнение, что торговец дал шанс женщинам, забывшим поздравить своих мужчин с 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU