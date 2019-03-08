Воронежские водители подарили женщинам на 8 марта огромную туфельку из машин
Ее поместили в центр гигантского треугольника [фото]
Такая туфелька ни на одну ножку не налезет!Фото: Андрей Иванов, Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка.
Изменить размер текста:
Воронежские автомобилисты сделали очередной флешмоб, на этот раз посвященный 8 марта. Водители выстроили на площадке сити-парка «Град» из машин большой треугольник, внутри которого поместилась огромная туфелька. Ее некоторые девушки клеют на свои авто, чтобы подчеркнуть – за рулем я, прочь от меня, хамы и мужланы.
Организаторы флешмоба пожелали дамам этой весной невероятного счастья и ошеломляющего успех, чтобы не было препятствий для достижения целей и воплощения в реальность желаний. А также жить с радостью в душе, с любовью в сердце и с неотразимой красотой снаружи и внутри!
ИСТОЧНИК KP.RU