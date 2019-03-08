Воронежские водители подарили женщинам на 8 марта огромную туфельку из машин

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-08T11:39:22+03:00

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Воронежские автомобилисты сделали очередной флешмоб, на этот раз посвященный 8 марта. Водители выстроили на площадке сити-парка «Град» из машин большой треугольник, внутри которого поместилась огромная туфелька. Ее некоторые девушки клеют на свои авто, чтобы подчеркнуть – за рулем я, прочь от меня, хамы и мужланы.

Организаторы флешмоба пожелали дамам этой весной невероятного счастья и ошеломляющего успех, чтобы не было препятствий для достижения целей и воплощения в реальность желаний. А также жить с радостью в душе, с любовью в сердце и с неотразимой красотой снаружи и внутри!

ИСТОЧНИК KP.RU