В Воронежской области полицейские разоблачили 14 «липовых» таксистов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-08T11:20:40+03:00

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Полицейские подвели итоги проверок пассажирского транспорта, проводимых в течение последней недели.

За это время стражи порядка осмотрели 1800 автобусов и 219 такси. И составили 559 протоколов об административных нарушениях. 25 автобусов ездили по маршруту неисправными. В пяти случаях полицейские выяснили, что водителям не давали толком отдыхать.

22 административных нарушения обнаружили в работе таксистов. В 14 случаях водители вообще не имели право вешать на свою машину соответствующий фонарь. То есть «бомбили» без всякого на то разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU