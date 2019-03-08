2019-03-08T10:54:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина за грабеж на тысячу рублей может сесть на четыре года

Преступление, бьющее рекорд по глупости, раскрыли в Бутурлиновке
Юрий КОЗЛОВ
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За грабеж на автомойке 24-летний житель села Пузево может отправиться в тюрьму на четыре года.За грабеж на автомойке 24-летний житель села Пузево может отправиться в тюрьму на четыре года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Странный криминал случился 1 февраля около 17.15 на автомойке, располагающейся на улице Дорожной в Бутурлиновке. Мужчина загнал машину, ее помыли. Он тем временем зашел в магазин и начал потихоньку «тырить» всякую мелочь: изоленту, освежители. Оператор заметил его манипуляции и когда мужчина подошел на кассу, попросил вывернуть карманы. Вор разозлился, дескать, как можно честного человека обыскивать, а потом просто убежал с похищенным товаром, стоившим около тысячу рублей. Сел в свою машину и укатил, не заплатив за ее мойку.

Полицейские, вызванные оператором, изучили записи видеокамер. Однако странного водителя, 24-летнего жителя села Пузево, задержали только в начале марта. Мужчина объяснил свой странный поступок тем, что у него не хватило денег, вот и решил украсть. А когда воровство заметили, так устыдился, что убежал.

Теперь стыдливому воришке (прямо персонаж Ильфа и Петрова) грозит по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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