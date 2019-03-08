2019-03-08T10:16:44+03:00
Общество

Воронежский студент посчитал маршрутки, лежа на дороге на матрасе

Так он отреагировал на скандал, разразившийся в ВГТУ
Яков СТРОГОВ
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Подсчитать воронежский транспорт только студентам под силу.Подсчитать воронежский транспорт только студентам под силу.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже стартовали студенческие «приколы» над скандалом в ВГТУ. Там весьма своеобразно решили помочь городским властям. Дело в том, что в столице Черноземья разрабатывают новую схему дорожного движения. Тендер на это выиграла Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РосдорНИИ»). За это ей, между прочим, полагается заплатить 28, 4 миллиона казенных денег. Однако сотрудники «РосдорНИИ», видимо, решили, что за этот немалый куш будут только систематизировать информацию. А мониторить движение транспорта почему-то поручили студентам ВГТУ. Платить им за это никто не собирается. Сразу посыпалась масса жалоб, что учащихся вуза заставляют это делать в добровольно-принудительном порядке. Между тем, стоять в мороз на окраинах и считать транспорт – удовольствие не из лучших.

Так вот, один из студентов решил подшутить над всей этой историей. Подъехал к ВГУ, постелил на проезжую часть матрас , прилег, достал записную книжку и начал делать вид, что подсчитывает маршрутки. «Прикол» имел успех в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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