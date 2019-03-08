В Воронеже автохамы припарковались поперек стоянки для инвалидов
На сайте Picabu пользователь romzes333 разместил фото совсем уж наглой парковки. Водители, на солидных машинах которых нет никаких знаков, свидетельствующих о том, что они инвалиды, поставили свое авто именно на места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Но и этого им показалось мало. По какой-то причине автохамам было лень поставить свои машины по разметке, и они разместили свои иномарки поперек линий.
В комментариях к фото наиболее радикальным было предложение в таких случаях водителям других припаркованных в этом месте машин так их выстроить, чтобы запереть автохамов. В любом случае предложение, по всей видимости, запоздало.
В Воронеже много раз попадали на фото вполне здоровые водители, ставившие свои авто на места для инвалидов. Так что часто льгота для людей с ограниченными возможностями в наших реалиях превращается в ничто.
ИСТОЧНИК KP.RU