2019-03-08T09:41:00+03:00
Общество

В Воронеже автохамы припарковались поперек стоянки для инвалидов

Места для людей с ограниченными возможностями часто занимают все кому не лень
Яков СТРОГОВ
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- Как хочу, так и стою!- Как хочу, так и стою!Фото: Picabu.
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На сайте Picabu пользователь romzes333 разместил фото совсем уж наглой парковки. Водители, на солидных машинах которых нет никаких знаков, свидетельствующих о том, что они инвалиды, поставили свое авто именно на места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Но и этого им показалось мало. По какой-то причине автохамам было лень поставить свои машины по разметке, и они разместили свои иномарки поперек линий.

В комментариях к фото наиболее радикальным было предложение в таких случаях водителям других припаркованных в этом месте машин так их выстроить, чтобы запереть автохамов. В любом случае предложение, по всей видимости, запоздало.

В Воронеже много раз попадали на фото вполне здоровые водители, ставившие свои авто на места для инвалидов. Так что часто льгота для людей с ограниченными возможностями в наших реалиях превращается в ничто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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