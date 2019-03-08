В воронежской поликлинике женщинам на 8 марта дарили мыло и туалетную бумагу

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-08T09:02:41+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото необычного подарка на 8 марта, сделанного санитарке одной из городских поликлиник. Женщина развернула «подарочек» и увидела там весьма «симпатичный» набор: рулон туалетной бумаги, хозяйственное и жидкое мыло, а также чистящее средство.

В подписи под фото отметили, что лучше бы руководство хотя бы на тюльпаны что ли скинулось. А в комментариях под постом несколько пользователей заявили, что в этом «подарочке» кое-чего не хватает. Веревки… Черный юмор, но как еще отвечать на «художества» наших чиновников, которые «чудят» все больше и больше?

ИСТОЧНИК KP.RU