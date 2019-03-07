2019-03-07T20:15:43+03:00
Общество

Александр Гусев отметил успешность воронежских женщин в социальной, административной и предпринимательской сферах

Глава региона поздравил представительниц прекрасного пола с праздником
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта правительства Воронежской областифото с сайта правительства Воронежской области
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7 марта в Воронежском концертном зале состоялся праздник, на который пригласили женщин, чьи заслуги в различных сферах стали наиболее значимыми для развития Воронежской области. Это ветераны войны и труда, лучшие труженицы промышленности и сельского хозяйства, многодетные и патронатные матери, социальные и педагогические работники, врачи, представительницы органов власти, бизнеса, СМИ, женсоветов, общественных организаций.

В поздравительной речи глава региона Александр Гусев отметил:

- Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Своим очарованием, заботой, добротой и нежностью вы делаете нас уверенными в себе, устойчивыми в любых испытаниях. Никто не сможет так понять и поддержать нас в ответственный момент, как вы – наши любимые мамы, жены и дочери.

Сегодня вы наравне с мужчинами участвуете в созидании общественных благ. Возможно, ваша роль даже более важна в этом.

Практически все вы, присутствующие здесь, ярко проявили себя в социальной, административной, предпринимательской и других сферах деятельности. Я вижу хороший знак в том, что представительницы прекрасного пола все успешнее трудятся на ответственных должностях в органах власти. Очень рассчитываю на вашу солидарную поддержку в решении новых масштабных задач, которые сейчас стоят перед областью. А мы будем стараться обеспечивать все условия для вашей самореализации в профессии и облегчения повседневной жизни.

Пусть дети приносят вам только радость! А ваша жизнь будет наполнена любовью, добром и вдохновением! Будьте счастливы, дорогие женщины, - сказал Александр Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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