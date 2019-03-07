Воронежцы проводили зиму

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-07T18:04:57+03:00

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Жители Ленинского района Воронежа собрались 7 марта в парке у цирка, чтобы проводить зиму. Отличное настроение горожан поддерживали прекрасная весенняя погода и подготовленная организаторам программа, которая не дала заскучать ни большим, ни маленьким гостям. Для детей и взрослых проводились весёлые конкурсы, игры, звучали песни, кружились танцы. Были даже театрализованные представления с участием сказочных персонажей. Никто не остался без блинов и горячего чая.

Все желающие смогли проверить свои способности в играх на ловкость и смекалку, отгадать загадки и получить в награду призы от партнера праздника Центра Галереи Чижова.

В завершение праздника участники, по традиции, стали свидетелями сжигания чучела Зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU