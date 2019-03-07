2019-03-07T19:14:32+03:00
Общество

Воронежские женщины просят зарплату ниже, чем мужчины

И поэтому более востребованы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне женского дня эксперты «Авито» проанализировали мужские и женские объявления о поиске работы в городах России. Оказалось, что средние зарплатные ожидания воронежских женщин составили 23723 рубля, а мужчин – 33043 рубля. Разница в величине запросов составила 39%. Причем за год «аппетиты» прекрасной половины соискателей выросли на 7%, сильной – на 8%.

Более скромные финансовые ожидания, по мнению экспертов «Авито», имеют свои плюсы – работодатели чаще отдают предпочтение именно им - на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское. И в Воронеже эта разница близка к максимальной по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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