2019-03-07T17:45:05+03:00
Происшествия

12 пожарных тушили кухню в воронежской многоэтажке

Но спасти помещение не удалось
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 13.55 в четверг, 7 марта, в многоквартирном доме на улице Суворова вспыхнул пожар. Как выяснили прибывшие на место ЧП спасатели, в двухукомнатной квартире горела кухня. Пожарным удалось справиться с огнем в 14.08. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, помещение площадью шесть квадратных метров, к сожалению, выгорело полностью. Пострадавших нет.

На месте ЧП работали четыре пожарных отделения в составе 12 человек и двух единиц техники. Эвакуация жильцов не потребовалась. Эксперты выясняют причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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