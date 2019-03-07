В Воронежской области за неделю на льду покалечились 1192 человека
Еще три человека получили обморожения
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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По данным Департамента здравоохранения, на неделе с 28 февраля по 6 марта 3131 житель региона обратился в медучреждение с различными травмами. Больше всего – 2329 – пострадали жители Воронежа.
Из-за гололеда и падений покалечились 1193 человек, большинству из них помогли амбулаторно и отпустили лечиться домой. Три человека получили обморожения и один – общее переохлаждение организма.
В ближайшие дни погода будет колебаться от плюсовой температуры к минусовой, пройдут дожди. Такие условия способствуют образованию гололеда в вечернее, ночное и утреннее время. Будьте осторожны.
ИСТОЧНИК KP.RU