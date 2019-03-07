Ночной грохот тележек в магазине лишил сна жителей воронежской многоэтажки

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-07T16:09:11+03:00

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Советский районный суд на 10 дней запретил работать по ночам магазину «Пятерочка», расположенному на первом этаже дома на улице 9 Января. Дело в том, что жители этой многоэтажки по ночам не могли сомкнуть глаз из-за грохота тележек, развозящих товар по торговому залу. Люди пожаловались в управление Роспотребнадзора по Воронежской области. В магазин прибыли вооруженные приборами сотрудники лаборатории и подтвердили: уровень шума зашкаливает.

- Материал проверки Роспотребнадзор направил в суд Советского района по подведомственности, - рассказали в управлении. – 6 марта суд вынес решение о приостановлении деятельности магазина в ночное время сроком на 10 суток.

За это время торговая точка должна устранить источник шума.

ИСТОЧНИК KP.RU