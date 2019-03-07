Воронежцы продают цветы к 8 марта, чтобы поддержать детей с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-07T15:35:22+03:00

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Обычно перед 8 марта мы рассказываем о том, какие цветочные композиции в моде и как правильно составить весенний букет. Однако в этом году мы хотели бы обратить ваше внимание на акцию, которую запустили воронежцы Мария и Александр Мешковы.

В 2016 году социальные сети облетел хэштег «станут ли эти цветы чудом, зависит от всех нас». За несколько дней до Международного женского дня наши герои начинают продавать очаровательные тюльпаны. При этом половину выручки воронежцы отдают, как говорят они сами, на добро. Например, Мария и Александр перечисляли деньги на лагерь для детей с синдромом Дауна.

Можно ли сказать, что воронежцы организовали бизнес по продаже цветов? С одной стороны – да. Но с другой – разве вы где-либо видели компанию, которая работает всего неделю в году?

- Вокруг меня всегда было много людей, которые занимаются цветочным делом. Мне предлагали попробовать себя. Но я всегда отвечала, что не умею продавать. Позже мы узнали о проблемах одного из интернатов Воронежской области. Так все и сложилось. В этом появился смысл, когда мы поняли, что можем кому-то помочь, - рассказывает Мария. – Когда я это делаю, то думаю не столько о финансах… Через это я получаю вдохновение.

Обычно удается продать от 600 до 700 цветков. Многие воронежцы приезжают и покупают большие букеты, чтобы порадовать своих любимых.

- Сегодня, наверное, половина людей, которые к нам обращаются, это, если можно так сказать, постоянные клиенты. Я так думаю, что они приходят к нам не столько из-за цветов, сколько из-за того, что хотят помочь, участвовать в этом деле, - делится эмоциями Мария Мешкова.

В первый год воронежцам написала девушка, которая выбрала два букетика, сказала когда заберет и даже оплатила все сразу онлайн. На следующий день она задала вопрос: «А вы в Москве?» Оказалось, что она просто не знала, что проект запущен в Воронеже. Однако девушка, сказала, что так, наверное, и должно было случиться, и попросила, чтобы деньги пошли ребятам, а цветы сказала подарить любым двум людям.

В этом году Мария и Александр Мешковы решили поддержать собственный проект «Дай обниму». В его рамках они занимаются с детьми с синдромом Дауна в гончарной мастерской.

- Своими силами тяжело поддерживать этот проект. При этом я понимала, что с родителей таких детей, я точно ничего не буду брать. У меня самой брат с синдромом Дауна. Мне хотелось, чтобы эти дети наоборот сами научились зарабатывать. То, что они лепят, мы позже пытаемся продать. А все деньги получают непосредственно дети, можно сказать, это их «зарплата». В этом году половина выручки с продажи цветов как раз пойдет на покупку специальных устройств, необходимых для печки, - отметила Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU