На улице Володарского в центре Воронежа сделают одностороннее движение
Новые дорожные знаки начнут устанавливать уже в ближайшие дни
Схема одностороннего движения на улице Володарского.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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На участке улицы Володарского (от Орджоникидзе в сторону улицы Кости Стрелюка) вскоре будет одностороннее движение. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.
Уже в ближайшие дни начнут демонтировать старые дорожные знаки и устанавливать новые. На то, чтобы привыкнуть к нововведениям, водителям отпускают 2,5 недели. Уже 28 марта движение на этом участке будет односторонним.
Напомним, 10 марта с 7.00 до 12.00 перекроют движение на участке Театрального проезда от площади Ленина до улицы Пушкинской.
ИСТОЧНИК KP.RU