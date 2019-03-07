2019-03-07T15:36:49+03:00
Общество

На улице Володарского в центре Воронежа сделают одностороннее движение

Новые дорожные знаки начнут устанавливать уже в ближайшие дни
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Схема одностороннего движения на улице Володарского.Схема одностороннего движения на улице Володарского.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

На участке улицы Володарского (от Орджоникидзе в сторону улицы Кости Стрелюка) вскоре будет одностороннее движение. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Уже в ближайшие дни начнут демонтировать старые дорожные знаки и устанавливать новые. На то, чтобы привыкнуть к нововведениям, водителям отпускают 2,5 недели. Уже 28 марта движение на этом участке будет односторонним.

Напомним, 10 марта с 7.00 до 12.00 перекроют движение на участке Театрального проезда от площади Ленина до улицы Пушкинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24