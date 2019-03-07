До утра понедельника воронежские спасатели дежурят в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-07T15:32:21+03:00

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На длинных выходных в период празднования Международного женского дня все подразделения ГУ МЧС по Воронежской области будут нести службу в режиме повышенной готовности. Он продлится с 7 марта до 9 часов 11 марта.

- Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности к применению по предназначению сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в период праздников, когда традиционно возрастает число пожаров, а также происшествий в природной среде, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В праздники будут дежурить представители руководящего состава , в боевой расчет введут дополнительные силы и средства, усилят дежурные смены.

В случае ЧП звоните по телефонам 112, 101 и 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU