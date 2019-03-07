Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа составит 15,5 тыс. га

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-07T16:14:18+03:00

В дальнейшем границы пояса могут быть изменены, но его площадь не должна уменьшаться, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов

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Воронежская областная Дума одобрила постановление о формировании зеленого пояса вокруг Воронежа 7 марта, в рамках заседания регионального парламента.

Документ принят в результате рассмотрения ходатайства управления лесного хозяйства области и итогов публичных слушаний, проведенных Общественной палатой региона 20 ноября 2018 года, в ходе которых большинство участников одобрило создание лесопаркового зеленого пояса площадью 15,5 тыс. га.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов напомнил, что первоначальный проект, отклоненный гражданами на аналогичных слушаниях в 2017 году, включал 27 участков общей площадью менее 1,5 тыс. га зеленых насаждений. Обращения воронежских экологов и общественников впоследствии позволили скорректировать проект и расширить площадь зеленого пояса.

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ИСТОЧНИК KP.RU