Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа составит 15,5 тыс. га
Воронежская областная Дума одобрила постановление о формировании зеленого пояса вокруг Воронежа 7 марта, в рамках заседания регионального парламента.
Документ принят в результате рассмотрения ходатайства управления лесного хозяйства области и итогов публичных слушаний, проведенных Общественной палатой региона 20 ноября 2018 года, в ходе которых большинство участников одобрило создание лесопаркового зеленого пояса площадью 15,5 тыс. га.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов напомнил, что первоначальный проект, отклоненный гражданами на аналогичных слушаниях в 2017 году, включал 27 участков общей площадью менее 1,5 тыс. га зеленых насаждений. Обращения воронежских экологов и общественников впоследствии позволили скорректировать проект и расширить площадь зеленого пояса.
ИСТОЧНИК KP.RU