Гость из Средней Азии не смог подкупить нововоронежского полицейского за 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-07T14:53:46+03:00

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, приехавшего в Воронежскую область из Средней Азии. В Нововоронеже он попал под подозрение по делу о незаконном проникновении в чужой дом. Во время проверки этой информации полицейские выяснили, что мужчина вообще находился в России незаконно. У него истек патент на работу. Таким образом, действия гостя из Средней Азии подпадают под административное дело, грозящее штрафом от двух до пяти тысяч рублей и, что гораздо более неприятно, выдворением из России.

Мужчина решил разобраться со своими проблемами просто – он предложил полицейскому взятку в 12 тысяч рублей. А когда получил отказ, просто положил деньги в телефонный справочник стража порядка. После чего и был пойман оперативниками, вызванными подвергшимся искушения взяткой полицейскому.

В итоге гость из Средней Азии будет отвечать не только по административному, но и по уголовному делу – по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU