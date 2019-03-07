Воронежцы пожаловались на курение водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-07T14:29:25+03:00

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Жительница Воронежа пожаловалась на водителя автобуса №27 на странице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Женщину возмутило, что уже на третьей от конечной остановки водитель закурил прямо на рабочем месте.

Автор сообщения очень эмоционально добавила, что водители автобусов в принципе не отличаются вежливостью и прилежностью в работе – «то летят без остановок на перегонки, то по-хамски общаются с пассажирами».

Однако, наверно, неправильно всех грести под одну гребенку. Например, в начале февраля водитель и кондуктор автобуса №80 спасли жизнь пассажиру. За что получили благодарность мэрии. А на подобные случаи, которые, несомненно, являются нарушением, лучше жаловаться напрямую в транспортное управление мэрии – 260-51-23.

ИСТОЧНИК KP.RU