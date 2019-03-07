Жительница Воронежа лишилась 70 тыс рублей, после того, как продиктовала пароли лже-сотруднику банка

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-07T14:26:18+03:00

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Сколько ни предупреждают о мошенничествах, а воронежцы снова попадаются в лапы аферистов. За 6 марта в полицию шесть раз обращались обманутые горожане. В основном мошенники выдают себя за банковских работников или предлагают купить-продать фиктивный товар.

К примеру, 47-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что зафиксирована попытка взлома ее банковской карты. Чтобы обезопасить денежные средства, лжесотрудник банка попросил сообщить ему некоторые персональные данные. После того, как дама продиктовала конфиденциальную информацию, с ее расчетного счета исчезли около 70 тысяч рублей.

Пока мошенников ищут, правоохранители в очередной раз предупреждают: не стоит никому сообщать пин-коды своих платежных карт, пароли для доступа в личный кабинет - в том числе, сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU