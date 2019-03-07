В Воронеже 10 марта закроют движение по Театральному проезду
Там нельзя будет проехать в течение пяти часов
Перекрытый участок обозначен красным цветом.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:
В воскресенье, 10 марта, с 7.00 до 12.00 нельзя будет проехать по части Театрального проезда. Водителям придется пускаться в объезд участка от площади Ленина до улицы Пушкинской.
В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что в это время там будут грузить массивные театральные декорации. И чтобы машины не помешали этому трудоемкому процессу, их и решили туда вообще не пускать.
ИСТОЧНИК KP.RU