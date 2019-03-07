2019-03-07T14:15:42+03:00
Общество

В Воронеже 10 марта закроют движение по Театральному проезду

Там нельзя будет проехать в течение пяти часов
Юрий КОЗЛОВ
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Перекрытый участок обозначен красным цветом.Перекрытый участок обозначен красным цветом.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В воскресенье, 10 марта, с 7.00 до 12.00 нельзя будет проехать по части Театрального проезда. Водителям придется пускаться в объезд участка от площади Ленина до улицы Пушкинской.

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что в это время там будут грузить массивные театральные декорации. И чтобы машины не помешали этому трудоемкому процессу, их и решили туда вообще не пускать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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