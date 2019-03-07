Полиция проверяет информацию о стрельбе на трассе под Воронежем

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-07T14:14:09+03:00

Один из водителей сообщил в полицию об инциденте

Изменить размер текста: A A

Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе на дороге "М4-Дон". Об инциденте на трассе в Новоусманском районе, который случился около четырех часов 6 марта, сообщил в органы один из водителей.

- Мужчина отметил, что слышал хлопки, похожие на звуки выстрелов, сейчас наши сотрудники проверяют информацию, - сообщили в региональном управлении МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU