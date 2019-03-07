Полиция проверяет информацию о стрельбе на трассе под Воронежем
Один из водителей сообщил в полицию об инциденте
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Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе на дороге "М4-Дон". Об инциденте на трассе в Новоусманском районе, который случился около четырех часов 6 марта, сообщил в органы один из водителей.
- Мужчина отметил, что слышал хлопки, похожие на звуки выстрелов, сейчас наши сотрудники проверяют информацию, - сообщили в региональном управлении МВД России
ИСТОЧНИК KP.RU