2019-03-07T14:14:09+03:00
Происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе на трассе под Воронежем

Один из водителей сообщил в полицию об инциденте
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе на дороге "М4-Дон". Об инциденте на трассе в Новоусманском районе, который случился около четырех часов 6 марта, сообщил в органы один из водителей.

- Мужчина отметил, что слышал хлопки, похожие на звуки выстрелов, сейчас наши сотрудники проверяют информацию, - сообщили в региональном управлении МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

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