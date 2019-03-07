В Воронеже расселят 700 ветхих домов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-07T14:04:05+03:00

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Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила о продлении федеральных программ расселения ветхих кварталов. В программу развития заселенных территорий включили 25 территорий, общей площадью 420 тысяч квадратных метров. Это 700 многоэтажек. Первыми освоят 75 га, на которых расположены 370 домов. Мэрия заключила семь договоров с инвесторами на застройку 20 участков, которые находятся в разной степени готовности.

- Один из них – на улице 9 января – практически завершен: дома расселены, построено новое жилье, – доложил руководитель управления строительной политики Владимир Пешков.

За счет частных инвестиций в Воронеже в рамках Федерального закона №185 удалось расселить 17% площадей. И это впечатляющие цифры на фоне других регионов, уверяют в мэрии.

Следующими в очереди на расселение станут кварталы, прилегающие к улице Ленинградской, по улице Машиностроителей, квартал, ограниченный улицами Транспортная – Бурденко – Рабочий проспект (так называемый, район «мойщиков»), кварталы по переулку Вишневому и улице Героев Стратосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU