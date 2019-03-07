СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-07T13:38:19+03:00

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17 марта в день рождения Василия Пескова в Воронежском заповеднике пройдут шестые Песковские чтения. Первая часть мероприятия начнется в 11 часов и пройдет в конференц-зале визит-центра «Знакомьтесь – Воронежский заповедник!». Вторая часть мероприятия состоится в Бобровом городке.

В программе Чтений - знакомство с выставками и экспозицией Музея Пескова, презентация выставки «Известный и неизвестный Василий Песков», - интерактивная выставка-экскурсия, посвященная книге «Шаги по росе» и, конечно, общение с друзьями, коллегами и поклонниками журналиста.

Гостей ждут с 10.00 на Центральной усадьбе заповедника. Полную программу Песковских чтений можно найти на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU