Главным тренером воронежского «Факела» официально стал Игорь Пывин
Сергей Волгин теперь стал просто тренером
Игорь Пывин - теперь и по документам главный!Фото: из архива «КП»
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В среду, 6 марта, было официально оформлено то, что и так всем было ясно с начала сезона 2018-19 годов. Главным тренером «Факела» стал Игорь Пывин. Собственно, он выполнял эти обязанности и ранее, не имея только категории Pro, необходимой для этой деятельности. Получив ее, Пывин получил и возможность официально именоваться главным тренером. Впрочем, Игорь Вячеславович неоднократно подчеркивал, что ему все равно, как называться, главное – то, что есть на самом деле.
Сергей Волгин, до последнего времени официально именовавшийся главным тренером, теперь официально стал просто тренером.
ИСТОЧНИК KP.RU