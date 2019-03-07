2019-03-07T13:04:07+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Поправки в закон обеспечат доплаты к пенсиям для 90 тысяч воронежцев»

Воронежская областная Дума поддержала поправки в Федеральный Закон «О государственной социальной помощи», которые направлены на повышение уровня материального обеспечения неработающих малообеспеченных пенсионеров
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7 марта в ходе 42-го заседания Воронежской областной Думы депутаты направили отзывы на ряд федеральных законопроектов. Среди них проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 ФЗ «О государственной социальной помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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