Под Воронежем сын зарезал отца

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-07T12:34:11+03:00

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В Бутурлиновке сын убил отца.

Тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили у него дома 5 марта. Под подозрение попал ранее судимый 41-летний сын погибшего. Когда его задержали, он признался, что около двух часов ночи повздорил с отцом и несколько раз ударил его ножом в спину.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU