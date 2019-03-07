Под Воронежем сын зарезал отца
Мужчины поругались и рецидивист убил родителя
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В Бутурлиновке сын убил отца.
Тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили у него дома 5 марта. Под подозрение попал ранее судимый 41-летний сын погибшего. Когда его задержали, он признался, что около двух часов ночи повздорил с отцом и несколько раз ударил его ножом в спину.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU