2019-03-07T12:31:44+03:00
Общество

У 156 домов в Воронежской области сменились УК

Жилинспекция внесла поправки в реестр лицензий региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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С 01 марта 2019 года Государственная жилищная инспекция Воронежской области внесла изменения в реестр лицензий об управлении 156 многоквартирными домами. Основанием для этого послужили заключение договора управления, прекращение управления, избрание иной управляющей организации. Большинство домов расположено в Нововоронеже.

Реестр лицензий Воронежской области можно найти на сайте ГИС ЖКХ, (https://dom.gosuslugi.ru), а также на сайте инспекции в разделе «лицензирование».

- Обращаем внимание, что с момента внесения сведений об УК в реестр, компания вправе осуществлять деятельность по управлению домом и начислять плату за услуги, начиная с расчетного месяца, - пояснили в ГЖИ Воронежской области. - Одновременно, управляющая организация, договорные отношения с которой собственники прекратили, обязана прекратить управление домом с даты внесения изменений в реестр лицензий о прекращении управления домом, в том числе, прекратить начислять плату и выставлять платежные документы.

Если вдруг жители найдут в почтовых ящиках две квитанции, это повод для обращения в ГЖИ для проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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