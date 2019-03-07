Будут судить водителя, по вине которого в аварии погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-07T12:03:00+03:00

Нарушитель на «Шевроле-Нива» выехал на встречку и на обочине врезался в ВАЗ-2103

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В суд передают дело 38-летнего жителя Борисоглебского района, по вине которого на дороге погибли три человека.

возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В конце октября 2018 года обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «Шевроле-Нива», на 29 км дороги «Воронеж - Нововоронеж» в Каширском районе выехал на встречную полосу, а потом на обочине врезался ВАЗ-2103. В результате аварии погибли 54-летний водитель ВАЗ-2103 и пассажирки - в возрасте 47 и 50 лет.

Эксперты определили, что водитель допустил преступную небрежность, не выбрал безопасную скорость движения, не был внимателен к окружающей обстановке и ее изменениям, словом, нарушил ПДД. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU