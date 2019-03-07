Билеты на матчи воронежского «Факела» подорожали

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-07T13:00:53+03:00

Теперь можно купить билет на матч "Факела" не выходя из дома. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Перед первой домашней игрой в «Факеле» сообщили об изменении цен на билеты. На обе не фанатские трибуны, то есть, Центральную и Восточную, они подорожали на 30 рублей.

Теперь по 230 рублей нужно заплатить, чтобы попасть на Восточную трибуну и 2 и 6 сектора Центральной, за 3, 4 и 5 сектора придется выложить 280 рублей.

С другой стороны, «Факел» запусти онлайн-сервис по продаже билетов. Их можно заказать уже на ближайший матч с волгоградским «Ротором», который пройдет 10 марта (начало в 17.00). Нужно перейти по ссылке bezantrakta.ru, кликнуть «Купить» на афише матча и выбрать свободные места. После оплаты можно распечатать билет на принтере и спокойно предъявить на входе. Либо если нет такой возможности, забрать его в кассах bezantrakta.ru на площади Ленина, 7 и в ТЦ «Галерея Чижова» - Кольцовская, 35а, минус второй этаж, рядом с магазином «О'КЕЙ». Кстати, теперь там можно купить билеты и обычным способом, не толпясь у Центрального стадиона профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU