Воронежец на ВАЗ-21120 сбил пешехода и врезался в "Форд"

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-07T11:33:05+03:00

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За 6 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 141 ДТП, из них большая часть - 108 - произошло в столице Черноземья. 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так около четырех часов дня на улице Ломоносова в Воронеже 30-летний водитель ВАЗ-21120, двигавшийся в сторону улицы Морозова, на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 23-летнего парня, а затем столкнулся с «Форд-Фокус», которым управлял 31-летнего воронежец.

Пешехода отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU