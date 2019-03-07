2019-03-07T11:33:05+03:00
Происшествия

Воронежец на ВАЗ-21120 сбил пешехода и врезался в "Форд"

Авария произошла на улице Ломоносова
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 6 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 141 ДТП, из них большая часть - 108 - произошло в столице Черноземья. 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так около четырех часов дня на улице Ломоносова в Воронеже 30-летний водитель ВАЗ-21120, двигавшийся в сторону улицы Морозова, на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 23-летнего парня, а затем столкнулся с «Форд-Фокус», которым управлял 31-летнего воронежец.

Пешехода отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Нетёсов: «Поправки в закон обеспечат доплаты к пенсиям для 90 тысяч воронежцев»
Под Воронежем сын зарезал отца
У 156 домов в Воронежской области сменились УК
Будут судить водителя, по вине которого в аварии погибли три человека
Билеты на матчи воронежского «Факела» подорожали
Под Воронежем расширили парк замка Ольденбургских
На 8 марта и выходных воронежцев ждет плюсовая температура и дождь
В Воронеже показали, как будет выглядеть концертный зал после реконструкции
Мой двор – моя крепость
Побил рекорд: воронежский полицейский запросил с предпринимателя 4 млн рублей
В Воронеже пройдет музыкальный фестиваль, посвященный наследию Ростроповичей
В Воронеже нелегальных тоговцев цветами на улицах штрафуют на суммы от 2 до15 тысяч рублей
В Воронеже с припаркованных машин скручивают болты