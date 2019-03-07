2019-03-07T11:22:26+03:00
Общество

Под Воронежем расширили парк замка Ольденбургских

Такое постановление подписал губернатор
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Парк замка Ольденбургских станет больше. Постановление о расширении зеленой территории при дворцовом комплексе (куда входит Верхний и Нижний парк) подписал 4 марта 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Парк дворца представителей императорской династии Ольденбургских с нагорными аллеями, простиравшимися практически до реки Воронеж, являлся гордостью Воронежской области. Это прекрасное место для популяризации культурного наследия и развития туризма. Основная цель присоединения земельного участка заключается в том, чтобы поддержать экологический баланс территории всего комплекса при его высокой рекреационной роли, а также сохранить существующую эколого-стабилизирующую роль парка, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Нетёсов: «Поправки в закон обеспечат доплаты к пенсиям для 90 тысяч воронежцев»
Под Воронежем сын зарезал отца
У 156 домов в Воронежской области сменились УК
Будут судить водителя, по вине которого в аварии погибли три человека
Билеты на матчи воронежского «Факела» подорожали
Воронежец на ВАЗ-21120 сбил пешехода и врезался в "Форд"
На 8 марта и выходных воронежцев ждет плюсовая температура и дождь
В Воронеже показали, как будет выглядеть концертный зал после реконструкции
Мой двор – моя крепость
Побил рекорд: воронежский полицейский запросил с предпринимателя 4 млн рублей
В Воронеже пройдет музыкальный фестиваль, посвященный наследию Ростроповичей
В Воронеже нелегальных тоговцев цветами на улицах штрафуют на суммы от 2 до15 тысяч рублей
В Воронеже с припаркованных машин скручивают болты