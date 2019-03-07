Под Воронежем расширили парк замка Ольденбургских

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-07T11:22:26+03:00

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Парк замка Ольденбургских станет больше. Постановление о расширении зеленой территории при дворцовом комплексе (куда входит Верхний и Нижний парк) подписал 4 марта 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Парк дворца представителей императорской династии Ольденбургских с нагорными аллеями, простиравшимися практически до реки Воронеж, являлся гордостью Воронежской области. Это прекрасное место для популяризации культурного наследия и развития туризма. Основная цель присоединения земельного участка заключается в том, чтобы поддержать экологический баланс территории всего комплекса при его высокой рекреационной роли, а также сохранить существующую эколого-стабилизирующую роль парка, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU