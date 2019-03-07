На 8 марта и выходных воронежцев ждет плюсовая температура и дождь
Столбик термометра поднимется до +6
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сегодня, 7 марта, в Воронеже легкий морозец, но смена ветра на южный принесет потепление. В праздничный день 8 марта и на выходных нас ожидает плюсовая температура и осадки.
В пятницу небольшой дождь и до +5.
В субботу, 9 марта, уже до +6 и тоже будет моросить дождик.
В воскресенье, 10 марта, снова до +6 и также будет идти дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU