На 8 марта и выходных воронежцев ждет плюсовая температура и дождь

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-07T10:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 марта, в Воронеже легкий морозец, но смена ветра на южный принесет потепление. В праздничный день 8 марта и на выходных нас ожидает плюсовая температура и осадки.

В пятницу небольшой дождь и до +5.

В субботу, 9 марта, уже до +6 и тоже будет моросить дождик.

В воскресенье, 10 марта, снова до +6 и также будет идти дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU